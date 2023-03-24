Последние изменения на рынке

В пятницу, 24 марта, Индекс доллара США вырос на 0,60% к 103,24, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 102,50 – 103,26.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

В ходе новой торговой сессии американский доллар остается стабильным. В то же время позиции валюты колеблются вблизи минимума за 7 недель, поскольку нервозность вокруг банковского сектора держала инвесторов в напряжении.

В то же время трейдеры восприняли намеки Федерального резерва по паузе политики с повышением ставки, информирует CNBC. Предыдущий антирекорд для денежной единицы зафиксировали два дня до того, как она упала до самого низкого уровня за последние 5 недель.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Официальная валюта стран Еврозоны – евро – отошла от пикового уровня за 7 недель с падением на 0,03%. Похожую динамику показывает и английский фунт.

Эта валюта зафиксировала спад на 0,08%. Напомним, что 23 марта фунт также достиг лучших позиций за 7 недель. Японская иена усилила позиции на 0,34%, приблизившись к максимуму за 6 недель.