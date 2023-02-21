Последние изменения на рынке

По состоянию на вторник, 21 февраля, индекс доллара США добавил 0,22% к 104,09, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 103,87 – 104,26.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,69, по данным CNBC.

Доллар упал на ниже последних максимумов на фоне завершения последнего ралли. В то же время инвесторы ожидали данных об экономике США, чтобы понять, оправдан ли дальнейший рост доллара, информирует CNBC.

Три недели подряд доллар США укреплял позиции на рынке, прибавив за это время 1,7%. Позиции валюты стабилизировались на уровне 104, в то время как максимально за последние 6 недель Индекс доллара достигал отметки в 104,67. Усилению главной резервной валюты мира способствовали два фактора:

Сильные данные о рынке труда;

Нестабильная инфляция в стране. Напомним, что последние результаты по темпам роста цен в США не оправдали ожидания аналитиков.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Прогнозы на 2023 год

Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности. Другая группа специалистов выделила основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году. Они также поделились прогнозами на 2023 год.