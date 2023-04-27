Доллар на пути к очередному минимуму, а евро – к рекорду: какие факторы влияют на рынок

Американский доллар слабеет против корзины из 6 других валют. В то же время евро фиксирует сильные позиции. О последних изменениях на рынке валют – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения во время торгов

В четверг, 27 апреля 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 101,38, потеряв во время торгов 0,07%, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор колеблется в диапазоне 101,28 – 101,52.

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Как изменились позиции Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимальное значение для этого показателя 114,78 . Это также рекорд для Индекса доллара за 20 лет ;

. Это также рекорд для Индекса доллара за ; Минимальный результат за год зафиксировали на уровне 100,79, информирует издание CNBC.

Что влияет на динамику рынка

Индекс доллара США приблизился к минимальному значению через две недели. Речь идет о показателе на уровне 101,00. На валюту давят сразу несколько серьезных факторов, связанных с первой экономикой мира.

Прежде всего речь идет о возврате рисков в банковский сектор. проблемами в банке First Republic, акции которого с начала года подешевели более чем 90%. Также немаловажную роль играют следующие вопросы: потолок государственного долга и возможность начала рецессии в стране.

Динамика евро

А официальная валюта стран Еврозоны – евро – приблизилась к самому высокому из апреля 2022 года. Этому способствует устойчивая экономическая ситуация в Европе, по данным CNBC. Например, один из последних опросов в Германии свидетельствует о росте доверия потребителей (этот показатель иллюстрирует уровень оптимизма в экономике страны).

Дискуссия вокруг доллара США