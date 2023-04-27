Долар на шляху до чергового мінімуму, а євро – до рекорду: які фактори впливають на ринок

Американський долар слабшає проти кошика з 6 інших валют. Натомість євро фіксує сильні позиції. Про останні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни під час торгів

У четвер, 27 квітня 2023 року, Індекс долара США торгується на рівні 101,38, втративши під час торгів 0,07%, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор коливається в діапазоні 101,28 – 101,52.

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Як змінилися позиції Індексу долара США за 12 місяців:

Максимальне значення для цього показника становив 114,78 . Це також рекорд для Індексу долара за 20 років ;

. Це також рекорд для Індексу долара за ; Мінімальний результат за рік зафіксували на рівні 100,79, інформує видання CNBC.

Що впливає на динаміку ринку

Індекс долара США наблизився до мінімального значення за два тижні. Йдеться про показник на рівні 101,00. На валюту тиснуть відразу кілька серйозних факторів, які пов'язані із першою економікою світу.

Перш за все йдеться про повернення ризиків у банківський сектор із проблемами у банку First Republic, акції якого з початку року подешевшали на понад 90%. Також важливу роль відіграють такі питання: стеля державного боргу та можливість початку рецесії в країні.

Динаміка євро

Натомість офіційна валюта країн Єврозони – євро – наблизилася до найвищого з квітня 2022 року. Цьому сприяє стійка економічна ситуація у Європі, за даними CNBC. Для прикладу, одне з останніх опитувань у Німеччині свідчить про зростання довіри споживачів (цей показник ілюструє рівень оптимізму щодо економіки країни).

Дискусія навколо долара США