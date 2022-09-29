Индекс доллара США в четверг, 29 сентября, продолжает ослабевать на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

Интересно Новый протокол Ethereum: что это означает для мира криптовалют

Позиции доллара США на рынке

На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 112,12, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня котировки упали на 0,43%. Индекс начал день на уровне 113,01. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель возрастал до 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 112,08, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель упал на 0,46%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель вырос на 2,18%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 7,08%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 16,79%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 18,95%.

Ситуация на валютном рынке