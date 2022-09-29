Індекс долара США у четвер, 29 вересня, продовжує слабшати на ринку. Торги тривають цілодобово.
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Позиції долара США на ринку
На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 112,12, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня котирування впали на 0,43%. Індекс почав день на рівні 113,01. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник зростав до 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 112,08, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник впав на 0,46%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник виріс на 2,18%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 7,08%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 16,79%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18,95%.