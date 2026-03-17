Курс может достичь 45,5 гривны за доллар: аналитики советуют, в чем держать деньги

Война на Ближнем Востоке обостряется, держа в напряжении энергетические рынки, а европейские союзники не спешат с финансовой помощью Украине. На фоне этих событий гривна продолжает ослабевать.

Как война в Иране давит на курс?

Аналитики КИТ Group предсказывают, что национальная валюта ослабнет до 45,5 гривны за доллар. Поэтому от гривневых депозитов рекомендуют отказаться, отдавая предпочтение наличной валюте, пишет "Минфин".

Специалисты пришли к выводу, что главным фактором колебаний на валютном рынке стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. Дело в том, что война подтолкнула цены на нефть вверх.

Стоимость эталонной марки Brent уже достигла более 101,4 доллара за баррель;

Некоторые специалисты ожидают, что на этом цены не остановятся и вырастут до 140 долларов за баррель.

Из-за такой турбулентности цен инвесторы массово обратили внимание на знакомый защитный актив – доллар. В итоге индекс DXY, который показывает отношение доллара к шести другим валютам, поднялся на 3,33%.

Заметьте! Не спасло ситуацию даже решение Международного энергетического агентства о высвобождении запасов нефти из стратегических резервов, чтобы утихомирить рынки. Страны МЭА согласились выделить 400 миллионов баррелей нефти, пишет The Wall Street Journal, но цены все равно растут.

Какие факторы еще давят на гривну?

Аналитики добавляют, что на украинский рынок давит спрос на валюту от импортеров, который растет из-за подорожания топлива и энергооборудования.

В то же время не следует забывать и о политическом факторе. Ведь обещанный кредит Украине от ЕС в размере 90 миллиардов евро задерживается, поскольку Венгрия и Словакия блокируют выделение средств.

Поэтому, Нацбанк вынужден продолжать активные интервенции на валютный рынок, чтобы удержать баланс и предотвратить дефицит наличности в банках.

По данным издания, только на прошлой неделе регулятор продал на валютном рынке более 1 миллиарда долларов, чтобы сгладить колебания курса.

Важно! Как следствие, международные резервы Украины в феврале сократились на 5%. На 1 марта они составляли 54 753,4 миллиона долларов США, сообщили в НБУ.

Как изменился курс валют?

Впрочем, девальвация гривны продолжается, несмотря на усилия по ее поддержке.

За первую половину марта официальный доллар укрепился с 43,2 до 44,14 гривны за доллар;

На межбанке 13 марта торги достигли от 44,12 до 44,17 гривны за доллар.

А на наличном рынке американская валюта продавалась уже по 44,35 - 44,60 гривны за доллар, а покупалась – по 43,80 - 44,10 гривны за доллар.

Заметьте! При этом евро наоборот потеряло, поскольку официальный курс упал с 51,02 до 50,66 гривны.

Что советуют аналитики?

По мнению аналитиков КИТ Group, обесценивание гривны продолжится:

в течение следующих 1 – 2 недель курс будет стремиться к 44,20 гривны за доллар;

в перспективе 6 месяцев курс может составить от 44,4 - 45,5 гривны за доллар.

Поэтому специалисты советуют инвесторам диверсифицировать свои сбережения:

50% активов держать в долларах;

еще 30% активов – в евро;

остальные – британских фунтах или швейцарских франках.

Важно! Однако специалисты категорически не советуют использовать срочные гривневые депозиты для сбережений. По их мнению, сейчас гривна подходит только для текущих расходов.

Что говорят в НБУ относительно курса?