Доллар дорожает в банках и обменниках: какой курс валют в начале недели

В понедельник, 27 апреля, официальный курс доллара в Украине составляет 44 гривны, а евро – 51,54 гривны. Цены в обменниках также изменились, в целом валюта продолжила дорожать для граждан.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 27 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,75 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,25 гривны (+5 копеек).

Смотрите также Гривну попытаются удержать от падения: чего ждать от курса доллара в мае

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,86 гривны (-9 копеек), а продажа – по 43,90 гривны (+2 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,30 гривны (+8 копеек), а продают – по 44,01 гривне (+9 копеек).

Каким будет курс доллара в ближайшее время?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что курс доллара в Украине в течение недели будет колебаться в пределах 43,80 – 44,35 гривны.

Относительную стабильность с помощью валютных интервенций будет поддерживать Нацбанк, однако забывать о возможных негативных факторах также не стоит. Например, подорожание нефти из-за влияния ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь разблокирование европейского кредита на 90 миллиардов евро стало позитивным сигналом и может уменьшить еще один весомый фактор девальвационного давления на гривну.