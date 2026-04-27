Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 27 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,75 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,25 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро проходит по 51,22 гривны (+2 копейки), а продажа – по 51,92 гривны (+2 копейки).
Смотрите также Гривну попытаются удержать от падения: чего ждать от курса доллара в мае
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,86 гривны (-9 копеек), а продажа – по 43,90 гривны (+2 копейки).
- Зато покупка евро проходит по 51,58 гривны (-2 копейки), а продажа – по 51,77 гривны (+6 копеек).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,30 гривны (+8 копеек), а продают – по 44,01 гривне (+9 копеек).
- Евро покупают по 51,35 гривны (+14 копеек), а продают – по 51,92 гривны (без изменений).
Каким будет курс доллара в ближайшее время?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что курс доллара в Украине в течение недели будет колебаться в пределах 43,80 – 44,35 гривны.
Относительную стабильность с помощью валютных интервенций будет поддерживать Нацбанк, однако забывать о возможных негативных факторах также не стоит. Например, подорожание нефти из-за влияния ситуации на Ближнем Востоке.
В свою очередь разблокирование европейского кредита на 90 миллиардов евро стало позитивным сигналом и может уменьшить еще один весомый фактор девальвационного давления на гривну.