Евро против доллара: какая валюта стабильнее и занимала более высокие позиции на рынке в 2025 году

За 2025 год курс доллара по отношению к евро упал. Если в начале года за 1 доллар давали почти 1 евро, то сейчас это лишь 0,86 евро. Более того, доллар теряет позиции из-за глобальных экономических вызовов.

Каким был доллар относительно евро в течение года?

Курс обмена 1 доллара в евро составляет 0,86 евро по состоянию на 8 декабря 2025 года, а в целом динамика курса за последний год указывает на то, что цена доллара в евро стремительно падала, проанализировал 24 Канал в соответствии с данными на Investing.com.

Читайте так Именно эти акции будут расти в 2026 году: будьте внимательны

В общем такая тенденция означает, что доллар ослабевает против евро, ведь за 1 доллар дают меньше евро.

Если в январе за 1 доллар можно было получить почти 1 евро, а именно 0,98 евро. То в марте этого года соотношение валют стремительно опустилось – до 0,91 евро за 1 доллар. А в апреле спад произошел до 0,88 евро.

Колебания цены сопровождалось на протяжении всей весны и лета, где курс опускался до 0,85 евро, но самую низкую отметку было зафиксировано именно в сентябре – 0,84 евро.

С сентября по декабрь курс доллара в евро колебался в довольно не широком диапазоне – от 0,84 евро до 0,87 евро.

Обратите внимание! По среднему банковскому курсу, по состоянию на 8 декабря, свидетельствуют данные "Минфина", за обмен 100 долларов человек получит 84,90 евро.

Что происходит с долларом на мировом рынке?

Еще летом Банк Америки предупредил, что доллар США ждет сложное лето – спад стоимости, передает CoinDesk. Отмечается, что Индекс доллара упал почти на 9% до 99,74 этого года из-за тарифной войны Дональда Трампа, что повлекло уход от активов США.

В то же время на прошлой неделе – в первую неделю декабря 2025 года – на рынке фиксировался рост доллара США относительно корзины валют, пишут в Reuters.

Впрочем, этот показатель до сих пор остается вблизи 5-недельного минимума. Дело в том, что инвесторы готовятся к снижению ставки Федеральной резервной системой на этой неделе.

В общем Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты относительно 6 других валют, вырос на 0,1% – до 99,02. Впрочем, этот показатель до сих пор вблизи минимума за последние недели.

Евро также снижается относительно доллара – за последний период на 0,2%, до 1,16 доллара. Однако согласно данным, которые были опубликованы, деловая активность в еврозоне в ноябре выросла самыми быстрыми темпами за 30 лет, а это дало дополнительную поддержку валюте.

Среди давления, которое влияет на доллар, является то, что несмотря на уменьшение количества безработных американцев за последние 3 года, это мало повлияло на ожидания по снижению ставок ФРС.

Кроме того, инвесторы ожидают, что экономический советник Белого дома Кевин Хассетт может стать председателем ФРС вместо действующего председателя Джерома Пауэлла. Известно, что Хассетт в дальнейшем будет настаивать на снижении ставок, что обязательно повлияет на доллар.

Какова политика в отношении евро?

Влияние из-за вероятного снижения ставок ФРС подтверждают и в статье TradingNews, где отмечают, что евро торгуется вблизи 1,16 доллара, что является самым высоким показателем за почти несколько недель. Все это из-за ослабления доллара на фоне ожиданий относительно решения ФРС.

Кроме того, политика ФРС и Европейского центробанка существенно отличается. Если первая склоняется к снижению ставок, то вторая непоколебима в этом отношении.

Например, на последнем заседании Центробанка в этом году было подтверждено, что цикл смягчения завершается, а текущие ставки являются "целесообразными". Поэтому дальнейшее их снижение будет только при условии резкого падения инфляции.

Интересно! Сейчас депозитная ставка ЕЦБ остается фиксированной на уровне 2%. А целевой диапазон для федеральных ставок: 3,75% – 4%.

Состояние доллара и евро на мировом рынке