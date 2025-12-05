Как могут вырасти акции США в 2026 году?

Инвесторы были чрезвычайно осторожны в прогнозах, относительно акций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Из-за чего возникали опасения:

значительные потери крупных технологических компаний;

а также возникновение потенциального пузыря в области ИИ.

Важно! Прогнозы на Уолл-стрит свидетельствуют о том, что рынки остаются "позади" от падения, что произошло в прошлом месяце. Напомним, это снижение было вызвано опасениями, относительно высоких оценок ИИ. Свою роль сыграли и "налоговые скидки" Трампа. Также не стоит исключать влияние перспективы снижения процентных ставок.

Индекс S&P 500 изменится так:

в четверг этот индекс закрылся на значении 6 857, сообщает investing.com;

а уже в 2026 году он ожидается на уровне – 7 500 пунктов.

Это увеличение станет 7 годом двузначного роста за последние 8 лет. В то же время результаты 2026 продемонстрируют замедление, по сравнению с 2025.

Интересно! В 2025 году повышение оценивается в 16,6%.

На пути будут некоторые трудности, но мы верим, что бычий рынок сохраняется,

– отметили аналитики Morgan Stanley.

Заметим, что именно аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что S&P вырастет больше. По их мнению, этот индекс достигнет – 7 800 до конца следующего года.

Что происходит с акциями сейчас?

Сейчас акции восстановились. Напомним, что они сильно "пострадали" из-за апрельского тарифного наступления Трампа. Именно тогда индекс S&P 500 упал почти на 15% всего за несколько дней.

Например, Nvidia удвоила свою стоимость, после установления минимума в апреле. В октябре именно эта компания стала первой в мире с ценой примерно – 5 триллионов долларов.

Обратите внимание! Недавно индекс S&P 500 "поддержали" надежды на снижение ставки ФРС.