Акции "Газпрома" приближаются к историческим минимумам

Ценные бумаги российской компании "Газпром" по состоянию на 27 ноября демонстрируют положительную динамику на рынке. Однако стоимость акций на пути к историческим минимумам на фоне общего спада на рынке России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Акции газодобывающей компании сейчас стоят почти 1 доллар или 115,66 рубля. Такая ситуация на рынке возникла из-за стремительного обесценивания рубля. На момент создания этого материала, курс доллара торгуется на уровне 111,23 рубля. Напомним, что российская валюта обесценивается третий день подряд.

К теме! На пиковом уровне акции "Газпрома" стоили в восемь раз больше. Речь идет о цене на уровне 8,5 доллара за ценную бумагу.

За месяц ценные бумаги крупнейшей корпорации России подешевели на 7,62%. Тогда как в годовом исчислении спад на рынке оценили в почти 30%. Согласно прогнозам, акции "Газпрома" в четвертом квартале должны были бы стоить более 130 рублей за штуку.