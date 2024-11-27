Рубль продолжает падать в цене

Российский рубль в среду, 27 ноября, расширил потери на рынке. Валюта падает в цене третий день подряд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Рубль обесцениваются относительно доллара США и юаня.

Интересно Доллар сгруппировался накануне публикации важных данных о первой экономике мира

Рубль упал более чем на 24% с начала августа. Именно тогда российская валюта начала обесцениваться. Интересно, что падение рубля стало неожиданностью для экономистов, поскольку они ожидали, что валюта достигнет уровня 100 рублей за доллар через год. Об этом эксперты рассказали в опросе Reuters, которое провели в начале ноября.

К теме! 26 ноября рубль обвалился до самого низкого уровня с марта 2022 года по отношению к юаню и доллару. Однако российский чиновник заявил, что обесценивание валюты является выгодным для экспортеров.

Однако в среду рубль снизился до новых минимумов. На момент создания этого материала, курс доллара в России колеблется на уровне 109,9 рубля. Рубль за день потерял 4,26% в цене, по данным Google Финансы. Аналогичную динамику демонстрирует пара юань – рубль. Один юань на данный момент стоит 15,16 рубля. Эта валюта подорожала почти на 5%. Евро же торгуется на уровне 115,75 рубля.

На сколько упал рубль на рынке с начала 2024 года: