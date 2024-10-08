Безостановочное обесценивание: рубль обвалился до минимума за год

Российский рубль зафиксировал новый обвал на рынке. Более того, валюта в последние месяцы фиксирует практически непрерывное обесценивание.

Новый обвал российского рубля

Курс рубля снизился до минимального уровня за последний год. Обесцениванию валюты не помешало даже увеличение инвестиций центрального банка России и цены на нефть, которую растут. Об этом сообщают российские СМИ.

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В начале недели юань подорожал до 13,59 рубля. Для понимания, это максимум с октября 2023 года. В то же время доллар на внебиржевом рынке вырос в цене до 96,27 рубля, зафиксировав рекорд за последний год. Единая валюта Еврозоны – евро – закрепилась выше 105 рублей.

К теме! В конце сентября доллар и евро зафиксировали очередной ценовой скачок на валютном рынке России. На тот момент обе валюты приблизились к пиковым уровням.

Стоит добавить, что рубль теряет позиции по отношению к выше упомянутым валютам в течение нескольких месяцев. В частности, с середины июня российский рубль девальвировал более чем на 17% относительно юаня, 15% – относительно доллара и почти 10% относительно евро. При этом с конца августа российский рубль слабеет на рынке почти безостановочно. Для примера, эта валюта фиксировала потери шесть недель подряд, чего на бирже не видели ни разу с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Аналитик российской компании заявил, что ослаблению рубля способствовали внешние ограничения, которые мешали притоку экспортной валютной выручки в страну. Кроме того, он добавил, что параллельно спрос на валюту со стороны российских импортеров растет. Кроме того, из-за санкций США банки многих стран блокируют счета россиян. В частности, речь идет о кредиторах в Китае.