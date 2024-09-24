Курс доллара и евро в России

По состоянию на 24 сентября доллар торгуется в России на уровне 93,04 рубля. Американская валюта подорожала с начала дня на 1,72%, согласно данным Google Финансы. Аналогичную динамику демонстрирует единая валюта стран Еврозоны – евро.

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На момент создания этого материала курс евро колеблется на уровне 103,6 рубля, подорожав на 1,94%. И доллар, и евро вплотную приблизились к пиковым уровням относительно рубля с начала 2024 года. Стоит добавить, что с января американская валюта выросла в цене на 4,30%, тогда как курс евро вырос на 4,13%.

Более того, в последние месяцы обе иностранные валюты стабильно дорожают в России:

За 6 месяцев доллар вырос в цене на 0,62%, а за месяц – 3,29%;

В то же время стоимость евро за полгода выросла на 2,91%, а за месяц – на 2,61%.

Напомним, что россияне в августе накопили рекордные долги по кредитным картам. За последний месяц лета этот показатель вырос на 1,9%, достигнув рекордного уровня с начала 2022 года.