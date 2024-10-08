Новий обвал російського рубля

Курс рубля знизився до мінімального рівня за останній рік. Знеціненню валюти не завадило навіть збільшення інвестицій центрального банку Росії та ціни на нафту, яку зростають. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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На початку тижня юань подорожчав до 13,59 рубля. Для розуміння, це максимум з жовтня 2023 року. Водночас долар на позабіржовому ринку зріс в ціні до 96,27 рубля, зафіксувавши рекорд за останній рік. Єдина валюта Єврозони – євро – закріпилася вище 105 рублів.

До теми! Наприкінці вересня долар та євро зафіксували черговий ціновий стрибок на валютному ринку Росії. На той момент обидві валюти наблизилися до пікових рівнів.

Варто додати, що рубль втрачає позиції щодо вище згаданих валют протягом кількох місяців. Зокрема, з середини червня російський рубль девальвував на понад 17% щодо юаня, 15% – щодо долара і майже 10% щодо євро. При цьому з кінця серпня російський рубль слабшає на ринку майже безупинною. Для прикладу, ця валюта фіксувала втрати шість тижнів поспіль, чого на біржі не бачили жодного разу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Аналітик російської компанії заявив, що ослабленню рубля сприяли зовнішні обмеження, які заважали припливу експортного валютного виторгу до країни. Крім того, він додав, що паралельно попит на валюту з боку російських імпортерів зростає. Крім того, через санкції США банки багатьох країн блокують рахунки росіян. Зокрема, йдеться про кредиторів у Китаї.