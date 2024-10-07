Год на банкнотах долларов

Год серии, который указан на банкнотах долларов, указывает на год, когда новый дизайн был утвержден Министром финансов, или год, когда подпись нового секретаря или казначея была включена в дизайн, информирует US Currency Education Program. Большие буквы после года серии добавляют тогда, когда происходит значительное изменение внешнего вида банкноты.

Обратите внимание 100 долларов нового образца: как проверить эту банкноту на подлинность

Серия (год выпуска) указана в нижней части, слева или справа от портрета выдающейся личности, которая изображена на банкноте. Для примера, на 100-долларовой купюре нового образца, которую выпустили в 2013 году, серия указана с левой стороны от изображения Бенджамина Франклина.

Напомним, что Федеральный резерв выпускает доллары всего с 7 номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. При этом за последние 20 лет центральный банк США обновили дизайн и элементы защиты большинства купюр долларов, которые есть в обращении.