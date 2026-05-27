Валюта установила новый рекорд – сколько будет стоить доллар 28 мая
Нацбанк установил официальный курс валюты на четверг, 28 мая. Доллар и евро в Украине продолжили медленно дорожать.
Какой официальный курс валюты?
Официальный курс доллара США 27 мая торгуется по 44,27 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 3 копейки против 26 мая. Официальный курс евро составляет 51,51 гривны, следовательно его цена уменьшилась на 1 копейку, сообщает Нацбанк.
А вот 28 мая курс валюты будет таким:
- доллар – 44,29 гривны (+2 копейки);
- евро – 51,54 гривны (+3 копейки).
Заметьте! Предыдущий рекорд в Украине американская валюта установила 27 мая – 44,27 гривны по курсу Нацбанка.
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 27 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,04 гривны, а продажа – по 44,48 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 44,17 гривны, а продажа – по 44,20 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,83 гривны, а продажа – по 44,25 гривны.
Что будет с валютным рынком в июне?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что валютный рынок будет оставаться относительно стабильным. Этому будут способствовать умеренная инфляция, международная финансовая поддержка Украины и активное вмешательство Нацбанка.
Однако ситуация будет зависеть и от ряда других факторов, например объемов импорта, потребностей энерготрейдеров в валюте и общего военного фона.
Отдельное внимание эксперт обратил на ожидание первого транша из большого кредита ЕС. Такое финансирование важно не только для государственного бюджета, ведь поступления помогают поддерживать международные резервы Украины и дают регулятору больше возможностей для стабилизации рынка через интервенции.