Валюта установила новый рекорд – сколько будет стоить доллар 28 мая

Нацбанк установил официальный курс валюты на четверг, 28 мая. Доллар и евро в Украине продолжили медленно дорожать.

Какой официальный курс валюты?

Официальный курс доллара США 27 мая торгуется по 44,27 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 3 копейки против 26 мая. Официальный курс евро составляет 51,51 гривны, следовательно его цена уменьшилась на 1 копейку, сообщает Нацбанк.

А вот 28 мая курс валюты будет таким:

доллар – 44,29 гривны (+2 копейки);

евро – 51,54 гривны (+3 копейки).

Заметьте! Предыдущий рекорд в Украине американская валюта установила 27 мая – 44,27 гривны по курсу Нацбанка.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 27 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,04 гривны , а продажа – по 44,48 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,17 гривны , а продажа – по 44,20 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,83 гривны, а продажа – по 44,25 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 27 мая был таким: в банках – покупка в среднем была по 51,27 гривны , а продажа – по 51,87 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,55 гривны , а продажа – по 51,73 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,50 гривны, а продажа – по 51,89 гривны.

Что будет с валютным рынком в июне?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что валютный рынок будет оставаться относительно стабильным. Этому будут способствовать умеренная инфляция, международная финансовая поддержка Украины и активное вмешательство Нацбанка.

Однако ситуация будет зависеть и от ряда других факторов, например объемов импорта, потребностей энерготрейдеров в валюте и общего военного фона.

Отдельное внимание эксперт обратил на ожидание первого транша из большого кредита ЕС. Такое финансирование важно не только для государственного бюджета, ведь поступления помогают поддерживать международные резервы Украины и дают регулятору больше возможностей для стабилизации рынка через интервенции.