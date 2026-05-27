Який офіційний курс валюти?

Офіційний курс долара США 27 травня торгується по 44,27 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 3 копійки проти 26 травня. Офіційний курс євро становить 51,51 гривні, отже його ціна зменшилася на 1 копійку, повідомляє Нацбанк.

А от 28 травня курс валюти буде таким:

долар – 44,29 гривні (+2 копійки);

євро – 51,54 гривні (+3 копійки).

Зауважте! Попередній рекорд в Україні американська валюта встановила 27 травня – 44,27 гривні за курсом Нацбанку.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 27 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,04 гривні , а продаж – по 44,48 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,17 гривні , а продаж – по 44,20 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,83 гривні, а продаж – по 44,25 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 27 травня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,27 гривні , а продаж – по 51,87 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,55 гривні , а продаж – по 51,73 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,50 гривні, а продаж – по 51,89 гривні.

Що буде з валютним ринком у червні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що валютний ринок залишатиметься відносно стабільним. Цьому сприятимуть помірна інфляція, міжнародна фінансова підтримка України та активне втручання Нацбанку.

Однак ситуація залежатиме й від низки інших чинників, як-от обсягів імпорту, потреб енерготрейдерів у валюті та загального воєнного фону.

Окрему увагу експерт звернув на очікування першого траншу з великого кредиту ЄС. Таке фінансування важливе не лише для державного бюджету, адже надходження допомагають підтримувати міжнародні резерви України та дають регулятору більше можливостей для стабілізації ринку через інтервенції.