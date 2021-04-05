На понедельник, 5 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты продолжают стремительно расти относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 5 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,95 гривны, что на 12 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта тоже выросла в цене. В начале недели стоимость евро составляет 32,83 гривны, что на 13 копеек больше, чем 2 апреля.

Стоимость валюты на межбанке

Доллар – 28,01 – 28,04.

Евро – 32,93 – 32,95.

Сколько будет стоить валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,81 гривны, продажа – 28,02 гривны.

Евро: покупка – 32,63 гривны, продажа – 32,99 гривны.

Прогноз курса гривны

Украинское правительство заложило в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за американский доллар.

По прогнозу Международного валютного фонда , курс доллара будет колебаться на уровне 28,12 в течение текущего года.

Тогда как в Минэкономики отметили, что до 2024 года доллар США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по-пессимистическому. Более подробно об этом говорится в сценарии развития экономики .

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала