Курс валют на 5 апреля: евро и доллар продолжают стремительный рост
На понедельник, 5 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты продолжают стремительно расти относительно украинской гривны.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 5 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,95 гривны, что на 12 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта тоже выросла в цене. В начале недели стоимость евро составляет 32,83 гривны, что на 13 копеек больше, чем 2 апреля.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 28,01 – 28,04.
- Евро – 32,93 – 32,95.
Сколько будет стоить валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,81 гривны, продажа – 28,02 гривны.
- Евро: покупка – 32,63 гривны, продажа – 32,99 гривны.
Прогноз курса гривны
- Украинское правительство заложило в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за американский доллар.
- По прогнозу Международного валютного фонда, курс доллара будет колебаться на уровне 28,12 в течение текущего года.
- Тогда как в Минэкономики отметили, что до 2024 года доллар США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по-пессимистическому. Более подробно об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала
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