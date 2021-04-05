Курс валют на 5 квітня: євро та долар продовжують стрімке зростання
На понеділок, 5 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти продовжують стрімко зростати відносно української гривні.
Джерело:24 канал
Офіційний курс долара та євро
У понеділок, 5 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 27,95 гривні, що на 12 копійок більше, ніж в попередній банківський день.
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Європейська валюта теж зросла в ціні. На початку тижня вартість євро становить 32,83 гривні, що на 13 копійок більше, ніж 2 квітня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 28,01 – 28,04.
- Євро – 32,93 – 32,95.
Скільки коштуватиме валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,81 гривні, продаж – 28,02 гривні.
- Євро: купівля – 32,63 гривні, продаж – 32,99 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Український Уряд заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за американський долар.
- За прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс долара буде коливатися на рівні 28,12 протягом поточного року.
- Тоді як в Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більш детально про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу
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