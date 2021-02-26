На пятницу, 26 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

В пятницу, 26 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,93 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в четверг, 25 февраля.

Обратите внимание Доллар или евро: в какой валюте лучше хранить деньги в 2021 году

Европейская валюта резко выросла в цене. Следовательно, евро в пятницу оценили в 34,15 гривны, что на 22 копейки больше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,88 – 27,89 гривны.

Евро: 34,05 – 34,07 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,81 гривны, продажа – 28,00 гривны.

Евро: покупка – 33,73 гривны, продажа – 34,11 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021

Гривну в государственном бюджете-2021 заложили на уровне 29,1 по отношению к доллару.

по отношению к доллару. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики в июле прошлого года были более оптимистичны относительно курс гривны в 2021 году – 28,6 за доллар.

за доллар. Международный валютный фонд ожидает еще лучших результатов для гривны – 28,12 за доллар.

за доллар. Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году по сообщению "Интерфакс-Украина", которые получили материалы отчета.

Как создать стабильный источник дохода, инвестируя онлайн на финансовых рынках? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex CLub.