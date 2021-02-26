На п'ятницю, 26 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У п'ятницю, 26 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,93 гривні, що на 2 копійки менше, ніж у четвер, 25 лютого.

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Європейська валюта різко виросла в ціні. Відтак, євро у п'ятницю оцінили в 34,15 гривні, що на 22 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,88 – 27,89 гривні.

Євро: 34,05 – 34,07 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,81 гривні, продаж – 28,00 гривні.

Євро: купівля – 33,73 гривні, продаж – 34,11 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Гривню в державному бюджеті-2021 заклали на рівні 29,1 відносно долара.

відносно долара. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки у липні минулого року були більш оптимістичні щодо курс гривні у 2021 році – 28,6 за долар.

за долар. Міжнародний валютний фонд очікує ще кращих результатів для гривні – 28,12 за долар.

за долар. Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році за повідомленням "Інтерфакс-Україна", які отримали матеріали звіту.

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