Курс валют на 24 февраля: доллар и евро упали по отношению к гривне
На среду, 24 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Официальный курс доллара и евро
Источник: НБУ
На среду, 24 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,90 гривны. Это на 3 копейки меньше, чем 23 февраля.
К теме Курс доллара будет падать: что ждет гривну в последнюю неделю зимы
Европейская валюта также незначительно впала в цене. Следовательно, евро в среду оценили в 33,88 гривны, что на 1 копейку меньше чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке:
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,93 – 27,95 гривны;
- Евро: 33,92 – 33,93 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках:
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,82 гривны, продажа – 28,01 гривны.
- Евро: покупка – 33,60 гривны, продажа – 34,97 гривны.
Как менялся курс в 2020
Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Таким образом украинская валюта упала почти на 20% относительно доллара.
В основном в прошлом году на курс влияли карантинные мероприятия, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка главы НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.
Поделиться новостью