На среду, 24 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

На среду, 24 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,90 гривны. Это на 3 копейки меньше, чем 23 февраля.

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Европейская валюта также незначительно впала в цене. Следовательно, евро в среду оценили в 33,88 гривны, что на 1 копейку меньше чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке:

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,93 – 27,95 гривны;

Евро: 33,92 – 33,93 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках:

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,82 гривны, продажа – 28,01 гривны.

Евро: покупка – 33,60 гривны, продажа – 34,97 гривны.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Таким образом украинская валюта упала почти на 20% относительно доллара.

В основном в прошлом году на курс влияли карантинные мероприятия, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка главы НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.