На середу, 24 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У середу, 24 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,90 гривні. Це на 3 копійки менше, ніж 23 лютого.

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Європейська валюта також несуттєво впала в ціні. Відтак, євро у середу оцінили в 33,88 гривні, що на 1 копійку менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,93 – 27,95 гривні.

Євро: 33,92 – 33,93 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,82 гривні, продаж – 28,01 гривні.

Євро: купівля – 33,60 гривні, продаж – 33,97 гривні.

Як змінювався курс у 2020

Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Таким чином українська валюта впала майже на 20% щодо долара.

Здебільшого торік на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.