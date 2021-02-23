На вторник, 23 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро на 23 февраля

Во вторник, 23 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,85 гривны, что на 8 копеек больше, чем 22 февраля.

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Европейская валюта также поднялась в цене. Следовательно, евро во вторник оценили в 33,89 гривны, что на 11 копеек больше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,86 – 27,89 гривны.

Евро: 33,84 – 33,87 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,81 гривны, продажа – 28,00 гривны.

Евро: покупка – 33,52 гривны, продажа – 33,89 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021

Правительство заложило на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики считают, что в 2021 году доллар будет стоить 28,6 гривны .

. В то же время Международный валютный фонд дает оптимистичный прогноз и убеждает, что доллар остановиться на отметке 28,12 гривны.