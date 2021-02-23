На вівторок, 23 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро на 23 лютого

У вівторок, 23 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,93 гривні, що на 8 копійок більше, ніж 22 лютого.

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Європейська валюта також піднялась в ціні. Відтак, євро у вівторок оцінили в 33,89 гривні, що на 11 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,86 – 27,89 гривні.

Євро: 33,84 – 33,87 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,81 гривні, продаж – 28,00 гривні.

Євро: купівля – 33,52 гривні, продаж – 33,89 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Уряд заклав на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки вважають, що у 2021 році долар коштуватиме 28,6 гривні .

. Водночас Міжнародний валютний фонд дає оптимістичний прогноз та переконує, що долар зупинитись на позначці 28,12 гривні.