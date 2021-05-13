Официальный курс доллара и евро

В четверг, 13 мая, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 27,63 гривны, на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,49, что на 18 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,61 – 27,63.

Евро – 33,41 – 33,43.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,54 гривны, продажа – 27,73 гривны.

Евро: покупка – 33,24 гривны, продажа – 33,64 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабинет Министров Украины заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

МВФ прогнозирует, что курс доллара США в течение 2021 колебаться на уровне 27,98 .

В Минэкономики убеждены, что до 2024 года американская национальная валюта может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по- пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала