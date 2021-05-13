Офіційний курс долара та євро

У четвер, 13 травня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,63 гривні, що на 4 копійки менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,49, що на 18 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,61 – 27,63.

Євро – 33,41 – 33,43.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,54 гривні, продаж – 27,73 гривні.

Євро: купівля – 33,24 гривні, продаж – 33,64 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабінет Міністрів України заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

гривні за долар. МВФ прогнозує, що курс долара США протягом 2021 року коливатиметься на рівні 27,98 .

. У Мінекономіки переконані, що до 2024 року американська національна валюта може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу