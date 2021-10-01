Сколько стоят доллар и евро: курс валют на 1 октября

1 октября 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

На пятницу, 1 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар продолжает дорожать, а евро слабеет относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 1 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,61 57 гривны, что на 4 копейки больше чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты продолжает падать. Курс евро остановился на уровне 30,82 гривны, что на 16 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

  • Доллар – 26,56 – 26,58.
  • Евро – 30,77 – 30,79.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

  • Доллар: покупка – 26,51 гривны, продажа – 26,69 гривны.
  • Евро: покупка – 30,67 гривны, продажа – 31,02 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

  • Правительство заложило в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
  • По прогнозу Международного валютного фонда, курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
  • В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты указали среднегодовой курс доллара на уровне 27,90 гривны, однако в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
  • В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года – поднимется до 28,60 гривны.

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Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

Автор: Віта Свірневська