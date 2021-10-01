Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 1 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,61 57 гривні, що на 4 копійки більше ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує падати. Курс євро зупинився на рівні 30,82 гривні, що на 16 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,56 – 26,58.
- Євро – 30,77 – 30,79.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,51 гривні, продаж – 26,69 гривні.
- Євро: купівля – 30,67 гривні, продаж – 31,02 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2021 році
- Уряд заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- За прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти вказали середньорічний курс долара на рівні 27,90 гривні, проте наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року – підніметься до 28,60 гривні.
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Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу