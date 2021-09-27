В понедельник, 27 сентября, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 26,64 гривны . В общем предыдущая неделя на рынке была очень нервной. В первой половине недели гривна динамично укреплялась, а во второй – начался быстрый рост котировок. Иногда в течение дня разница между предельными показателями курса на межбанке составляла 15 копеек , а торги целом проходили на фоне очень высокой волатильности.

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Главные причины изменений на валютном рынке

По мнению Анны Волуйчак, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, на колебания курса существенно влиял психологический фактор , ведь абсолютное большинство рынка было настроено на рост котировок. Главная причина – начало периода выплаты бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). В частности, в течение двух последних дней на прошлой неделе экспортеры получили от Госказначейства 8,8 миллиарда гривен. Если учитывать суммы, перечисленные ранее, то вполне вероятно, это почти все средства, которые должны быть виплачены в сентябре.

Рынок в конце сентября был довольно хаотичным и волатильным , чего давно не наблюдалось,

– заметил ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антон Куренной.

Продажа валюты экспортерами тоже оказывала давление на доллар. Особенно заметным было предложение иностранной валюты от агропроизводителей, хотя они и не были единственными, кто вышел на рынок. В ходе торгов зафиксировали диссонанс спроса и предложения. Отчасти это произошло потому, что импортеры были менее активными на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

Прогноз курса доллара до 1 октября / Фото Getty Images

Какие факторы будут влиять на курс на этой неделе

На последнюю неделю сентября эксперты прогнозируют подорожание доллара и значительную волатильность на рынке. Скорее всего, в первые дни недели курс будет оставаться стабильным, возможно даже незначительное укрепление гривны, однако ближе к пятнице котировки пойдут вверх. Главным событием этой недели станет крупное погашение старых выпусков облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), которое запланировано на 29 сентября.

В эту среду Министерство финансов выплатит инвесторам более 13 миллиардов гривен. Часть из этих средств попадет на валютный рынок в виде спроса и будет оказывать давление на гривну во второй половине недели. В то же время предложение будет сдержанным ввиду больших выплаты экспортерам,

– рассказала Анна Волуйчак с Юнекс Банка.

Прогноз курса доллара до 1 октября / Фото Unsplash

За прошедшие семь дней объемы вложений нерезидентов в ОВГЗ выросли на 530 миллионов гривен. Вряд ли эти показатели изменят общий тренд, однако Минфину удалось существенно повысить доходность облигаций за последний два аукциона ОВГЗ. В ближайшие недели важное значение будет иметь реакция иностранных инвесторов.

Согласно прогнозу Антона Куренной с ОТП Банка, на этой неделе курс доллара может вырасти до 26,75 гривны, и дальше остановиться на уровнях 26,60 – 26,80 гривны за доллар. На украинскую валюту будут оказывать давление следующие факторы:

выплата НДС,

большое погашения по ОВГЗ,

налоги в конце месяца.

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Он также отметил, что в начале октября ожидается некоторый рост доллара. Однако ближе к середине месяца ситуация должна снова стабилизироваться, что приведет к незначительному укреплению гривны. Вполне возможно, что курс вернется в коридор 26,50 – 26,60 гривны за доллар, если НБУ продолжит более нейтрально выходить на рынок.

Каким будет курс доллара до 1 октября: