На понедельник, 1 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

В понедельник, 1 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,95 гривны, что на 2 копейки больше, чем в пятницу, 26 февраля.

Обратите внимание Доллар или евро: в какой валюте лучше хранить деньги в 2021 году

Европейская валюта наоборот упала в цене. Следовательно, евро в понедельник оценили в 33,84 гривны, что на 31 копейку меньше, чем в предыдущем банковском дне.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,97 – 27,98 гривны.

Евро: 33,90 – 33,92 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,82 гривны, продажа – 28,01 гривны.

Евро: покупка – 33,60 гривны, продажа – 33,97 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021

В 2021 году средний курс доллара, заложенный в бюджет, составляет 29,1 гривны.

Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики в июле 2020 года дали оптимистичный прогноз и заявили, что доллар будет стоить 28,6 гривны.

Международный валютный фонд убежден, что американская валюта будет держаться отметки в 28,12 гривны.

Как создать стабильный источник дохода, инвестируя онлайн на финансовых рынках? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex CLub.