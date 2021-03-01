Курс валют на 1 марта: доллар снова подорожал, а евро наоборот – упало в цене
На понедельник, 1 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
Источник: НБУ
В понедельник, 1 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,95 гривны, что на 2 копейки больше, чем в пятницу, 26 февраля.
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Европейская валюта наоборот упала в цене. Следовательно, евро в понедельник оценили в 33,84 гривны, что на 31 копейку меньше, чем в предыдущем банковском дне.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,97 – 27,98 гривны.
- Евро: 33,90 – 33,92 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,82 гривны, продажа – 28,01 гривны.
- Евро: покупка – 33,60 гривны, продажа – 33,97 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021
- В 2021 году средний курс доллара, заложенный в бюджет, составляет 29,1 гривны.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики в июле 2020 года дали оптимистичный прогноз и заявили, что доллар будет стоить 28,6 гривны.
- Международный валютный фонд убежден, что американская валюта будет держаться отметки в 28,12 гривны.
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