На понеділок, 1 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У понеділок, 1 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,95 гривні, що на 2 копійки більше, ніж у п'ятницю, 26 лютого.

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Європейська валюта навпаки впала в ціні. Відтак, євро у понеділок оцінили в 33,84 гривні, що на 31 копійку менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,97 – 27,98 гривні.

Євро: 33,90 – 33,92 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,82 гривні, продаж – 28,01 гривні.

Євро: купівля – 33,60 гривні, продаж – 33,97 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

У 2021 році середній курс долара, закладений в бюджет, становить 29,1 гривні.

Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки у липні 2020 року дали оптимістичніший прогноз та заявили, що долар коштуватиме 28,6 гривні.

гривні. Міжнародний валютний фонд переконаний, що американська валюта триматиметься позначки у 28,12 гривні.

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