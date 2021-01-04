На понедельник, 4 января, Национальный банк Украины оставил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро по 4 января

Как сообщает Нацбанк, в понедельник, 4 января будет действовать официальные курсы валют, которые установили на 31 декабря. 1 доллар стоит 28 гривен 27 копеек, что на 1 копейку больше, чем 30 декабря.

Актуально Гривна укрепится до 26 за доллар, – прогноз Bank of America

Единицу евро оценили в 34 гривны 74 копеек, что на 10 копеек больше, чем 30 декабря.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,22 – 28,25 гривны;

евро – 34,60 – 34,62 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,14 гривны, продажа – 28,47 гривны;

евро: покупка – 34,20 гривны, продажа – 34,69 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

гривны за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар.

за доллар. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

гривны за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Это падение почти на 20% относительно доллара.

В основном на курс влияли карантинные меры, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка председателя НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в ОВГЗ.