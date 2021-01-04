Курс валют на 4 січня: долар та євро залишили без змін
На понеділок, 4 січня, Національний банк України залишив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Офіційний курс валют долара та євро за 4 січня
Як повідомляє Нацбанк, у понеділок, 4 січня діятимуть офіційні курси валют, які встановили на 31 грудня. 1 долар коштує 28 гривень 27 копійок, що на 1 копійку більше, ніж 30 грудня.
Актуально Гривня зміцниться до 26 за долар, – прогноз Bank of America
Одиницю євро оцінили у 34 гривні 74 копійок, що на 10 копійок більше, ніж 30 грудня.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – 28,22 – 28,25 гривні;
- євро – 34,60 – 34,62 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,14 гривні, продаж – 28,47 гривні;
- євро: купівля – 34,20 гривні, продаж – 34,69 гривні.
Прогнози для гривні у 2021
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Як змінювався курс у 2020
Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Це падіння майже на 20% відносно долара.
В основному на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в ОВДП.
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