На среду, 3 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

В среду, 3 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,93 гривны, что на 7 копеек меньше, чем во вторник, 2 марта.

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Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в среду оценили в 33,60 гривны, что на 12 копеек меньше, чем в предыдущем банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,89 – 27,90 гривны.

Евро: 33,58 – 33,60 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,81 гривны, продажа – 28,00 гривны.

Евро: покупка – 33,35 гривны, продажа – 33,75 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021

Кабинет Министров Украины заложил в бюджете-2021 среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики должны оптимистичный прогноз и считают, что американская валюта остановится на отметке в 28,6 гривны . Такие данные они озвучили еще в июле 2020 года.

. Такие данные они озвучили еще в июле 2020 года. В Международном валютном фонде в октябре 2020 года заявили, что доллар будет держаться уровня в 28,12 гривны.

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