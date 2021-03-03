Курс валют на 3 марта: доллар и евро значительно подешевели
На среду, 3 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
Источник: НБУ
В среду, 3 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,93 гривны, что на 7 копеек меньше, чем во вторник, 2 марта.
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Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в среду оценили в 33,60 гривны, что на 12 копеек меньше, чем в предыдущем банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,89 – 27,90 гривны.
- Евро: 33,58 – 33,60 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,81 гривны, продажа – 28,00 гривны.
- Евро: покупка – 33,35 гривны, продажа – 33,75 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021
- Кабинет Министров Украины заложил в бюджете-2021 среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики должны оптимистичный прогноз и считают, что американская валюта остановится на отметке в 28,6 гривны. Такие данные они озвучили еще в июле 2020 года.
- В Международном валютном фонде в октябре 2020 года заявили, что доллар будет держаться уровня в 28,12 гривны.
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