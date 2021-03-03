На середу, 3 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У середу, 3 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,93 гривні, що на 7 копійок менше, ніж у вівторок, 2 березня.

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Європейська валюта також впала в ціні. Відтак, євро у середу оцінили в 33,60 гривні, що на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,89 – 27,90 гривні.

Євро: 33,58 – 33,60 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,81 гривні, продаж – 28,00 гривні.

Євро: купівля – 33,35 гривні, продаж – 33,75 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Кабінет Міністрів України заклав у бюджеті-2021 середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки мають оптимістичніший прогноз та вважають, що американська валюта зупиниться на позначці у 28,6 гривні . Такі дані вони озвучили ще у липні 2020 року.

. Такі дані вони озвучили ще у липні 2020 року. У Міжнародному валютному фонді у жовтні 2020 року заявили, що долар триматиметься рівня у 28,12 гривні.

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