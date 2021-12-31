Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 31 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,28 гривны, что на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже резко выросла. Курс евро остановился на уровне 30,92 гривны, что на 14 копеек больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,31 – 27,33.

Евро – 30,95 – 30,97.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,14 гривны, продажа – 27,36 гривны.

Евро: покупка – 30,54 гривны, продажа – 30,96 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны .

В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

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