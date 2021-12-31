Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 31 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,28 гривні, що на 7 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти теж різко зросла. Курс євро зупинився на рівні 30,92 гривні, що на 14 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,31 – 27,33.
- Євро – 30,95 – 30,97.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,14 гривні, продаж – 27,36 гривні.
- Євро: купівля – 30,54 гривні, продаж – 30,96 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.
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