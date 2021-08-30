Евро и доллар снова существенно выросли в цене: курс валют на 30 августа

На понедельник, 30 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают укрепляться относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 30 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,92 гривны, что на 15 копеек больше, чем в предыдущий банковский день

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Стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс евро остановился на уровне 31,66 гривны, что на 15 копеек больше, чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,96 – 26,98.

Евро – 31,67 – 31,69.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,84 гривны, продажа – 27,05 гривны.

Евро: покупка – 31,43 гривны, продажа – 31,84 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В Министерстве экономики также считают, что в 2024 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 29,20 гривны, а в конце года украинская гривна упадет до 29,40 гривны.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала