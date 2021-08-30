Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 30 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,92 гривні, що на 15 копійок більше, ніж в попередній банківський день

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Вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс євро зупинився на рівні 31,66 гривні, що на 15 копійок більше, ніж минулої п'ятниці.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,96 – 26,98.

Євро – 31,67 – 31,69.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,84 гривні, продаж – 27,05 гривні.

Євро: купівля – 31,43 гривні, продаж – 31,84 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У Міністерстві економіки також вважають, що у 2024 році середньорічний курс долара буде на рівні 29,20 гривні, а наприкінці року українська гривня впаде до 29,40 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу