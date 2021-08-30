Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 30 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,92 гривны, что на 15 копеек больше, чем в предыдущий банковский день
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Стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс евро остановился на уровне 31,66 гривны, что на 15 копеек больше, чем в прошлую пятницу.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,96 – 26,98.
- Евро – 31,67 – 31,69.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,84 гривны, продажа – 27,05 гривны.
- Евро: покупка – 31,43 гривны, продажа – 31,84 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В Министерстве экономики также считают, что в 2024 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 29,20 гривны, а в конце года украинская гривна упадет до 29,40 гривны.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала