Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 30 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,88 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта существенно выросла в цене. Курс евро остановился на уровне 31,92 гривны, что на 22 копейки больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,86 – 26,88.

Евро – 31,91 – 31,93.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,82 гривны, продажа – 27,02 гривны.

Евро: покупка – 31,68 гривны, продажа – 32,02 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабинет Министров Украины заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу текущего года останется на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты сообщили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость поднимется до 28,20 гривны.

В Минэкономики считают, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала