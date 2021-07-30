Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 30 липня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,88 гривні, що на 2 копійки більше, ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта суттєво зросла в ціні. Курс євро зупинився на рівні 31,92 гривні, що на 22 копійки більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,86 – 26,88.

Євро – 31,91 – 31,93.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,82 гривні, продаж – 27,02 гривні.

Євро: купівля – 31,68 гривні, продаж – 32,02 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабінет Міністрів України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця поточного року залишиться на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти повідомили, що середньорічний курс долара США коливатиметься на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість підніметься до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість підніметься до гривні. У Мінекономіки вважають, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу