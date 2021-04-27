Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 27 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 27,85 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,65, что на 2 копейки меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,82 – 27,84.
- Евро – 33,55 – 33,58.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,74 гривны, продажа – 27,93 гривны.
- Евро: покупка – 33,38 гривны, продажа – 33,76 гривны.
Прогноз курса гривны
- Правительство Украины заложило в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара в течение 2021 останется на уровне 27,98.
- В Минэкономики отметили, что до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала