Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 27 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,85 гривні, що на 5 копійок менше, ніж в попередній банківський день.
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Натомість вартість європейської валюти продовжує зростати. Курс зупинився на позначці 33,65, що на 2 копійки менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,82 – 27,84.
- Євро – 33,55 – 33,58.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,74 гривні, продаж – 27,93 гривні.
- Євро: купівля – 33,38 гривні, продаж – 33,76 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Уряд України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара протягом 2021 року залишиться на рівні 27,98.
- У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу