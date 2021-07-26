Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 26 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,04 гривны, что на 15 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта тоже подешевела. Курс евро остановился на уровне 31,84 гривны, что на 19 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,96 – 27,17.

Евро – 31,69 – 31,07.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,09 гривны, продажа – 27,27 гривны.

Евро: покупка – 31,86 гривны, продажа – 32,19 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

год Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу текущего года не превысит отметку в 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В Минэкономики отметили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала