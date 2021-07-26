Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 26 липня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,04 гривні, що на 15 копійок менше, ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта теж подешевшала. Курс євро зупинився на рівні 31,84 гривні, що на 19 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,96 – 27,17.

Євро – 31,69 – 31,07.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,09 гривні, продаж – 27,27 гривні.

Євро: купівля – 31,86 гривні, продаж – 32,19 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара США на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця поточного року не перетне позначку у 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара США коливатиметься на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У Мінекономіки зазначили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу