Нацбанк резко ослабил доллар и евро: курс валют на 24 сентября
24 сентября 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
На пятницу, 24 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабевают относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 24 сентября, Нацбанк оставил официальный курс доллара США на уровне 26,52 гривны, что на 15 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта тоже существенно упала в цене. Курс евро остановился на уровне 31,08 гривны, что на 20 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,62 – 26,64.
- Евро – 31,24 – 31,27.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,53 гривны, продажа – 26,73 гривны.
- Евро: покупка – 30,96 гривны, продажа – 31,35 гривны.
Прогноз курса гривны в 2021 году
- Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года – поднимется до 28,60 гривны.
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